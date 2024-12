Kumbulla: "A Roma tanta pressione. Mourinho? Ti dice la verità in faccia"

Dopo aver lasciato l'Italia per sposare il progetto tecnico dell'Espanyol, Marash Kumbulla torna a parlare di Serie A e della sua esperienza con la maglia della Roma , caratterizzata dalla presenza di José Mourinho in panchina. Il difensore albanese, primo acquisto dell'era Friedkin, è ancora di proprietà del club capitolino.

Kumbulla: "A Roma tanta pressione, ma mi sono divertito"

Nel corso dell'intervista concessa a RG Media, Kumbulla è tornato sulla sua parentesi giallorossa e sulle difficoltà affrontate all'ombra dell'Olimpico: "L'investimento della Roma? All'inizio non pensavo al prezzo, volevo solo giocare a calcio. C'era molta pressione, la Roma è una grande squadra in Italia, i cui tifosi pretendono molto, ma mi sono divertito molto alla Roma e la pressione, anche nei momenti brutti, mi ha aiutato a maturare". E sul grave infortunio al ginocchio avuto nel 2023, ha aggiunto: "È stata dura. Quando giochi a calcio ogni giorno e ti alleni ogni giorno e ti senti davvero bene, è molto difficile fermarsi per otto mesi. Anche dopo questi otto mesi, ti sentirai bene, ma il tuo corpo non sta facendo le cose che faceva prima dell'infortunio. Hai bisogno di molto più tempo per tornare al 100%. Ero sicuro che sarei tornato al meglio, ma l'unica domanda era quando".

Kumbulla su Mourinho: "Ti dice la verità in faccia"

"Ti dice la verità in faccia". Marash Kumbulla descrive così il profilo e il carattere di José Mourinho, che ha avuto modo di allenare l'albanese proprio in giallorosso. "Con Mourinho sono cresciuto tanto come carattere e mentalità - ha sottolineato l'ex Verona -. Ti aiuta a vedere il calcio in un altro modo e questo rende più facile giocare a livelli più alti". Finora, in Spagna, Kumbulla ha collezionato un totale di 17 presenze, tra Liga e Coppa del Re, realizzando anche il suo primo gol con i catalani ad inizio ottobre contro il Maiorca.