Pellegrini, addio alla Roma a gennaio? Cosa può succedere e dove potrebbe andare

Pellegrini-Roma, perché le strade si potrebbero dividere

Mollato anche da Spalletti dopo l’ingenua espulsione contro il Belgio in Nations League, proprio dentro all’Olimpico che lo ha fischiato a lungo, Pellegrini è arrivato al punto in cui bisogna scegliere da che parte stare. Tutti gli allenatori che lo hanno incrociato nel 2024, dopo avergli assicurato fiducia iniziale, lo hanno degradato, non togliendogli la fascia di capitano ma (peggio) il posto in squadra. Da Mourinho a Ranieri, passando per lo stesso De Rossi e Juric, nessuno è riuscito a rilanciarlo perché evidentemente non era possibile farlo. Poi si sa, nello sport le sentenze non sono mai definitive. E Lorenzo ha le capacità per superare anche questa situazione. Ma è pensabile che ci riesca con la Roma, ormai? E’ ciò che si sta domandando da qualche mese, da quando cioè Lina Souloukou lo escluse dalla riunione con i giocatori che serviva a capire l’umore dello spogliatoio a proposito di un possibile cambio di tecnico. La Roma da parte sua ha mostrato disponibilità: se Pellegrini trova una squadra di suo gradimento, può andare via anche a gennaio. Del resto, Friedkin giudica spropositato l’ingaggio da circa 6 milioni - bonus inclusi - che un contratto rinnovato colpevolmente in ritardo ha generato.