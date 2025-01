Dybala e il gesto verso la curva Nord dopo il derby vinto dalla Roma

Roma-Lazio 2-0

Il gesto non è passato inosservato, al termine di una partita combattuta e maschia, decisa dai gol di Pellegrini al 10' e Saelemaekers al 18'. Nel finale si è scatanata una maxi rissa: in quella circostanza l'attaccante argentino aveva fatto il segno dello zero a Guendouzi per stuzzicarlo rispetto al fatto di non aver mai vinto la Serie A. Dybala ha sfogato la sua tensione in un modo che farà discutere, ma che esalta i tifosi giallorossi in visibilio per il successo degli uomini di Claudio Ranieri. Un paio di schermaglie non verbali in pieno clima derby.