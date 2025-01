Roma, il portiere Marin fuori un mese: il motivo

ROMA - Arrivano brutte notizie per Renato Marin, terzo portiere della Roma e uno dei protagonisti della Primavera giallorossa prima in classifica. L'estremo difensore classe 2006, infortunatosi ieri (lunedì 13 gennaio) nel match vinto 4-2 sul campo del Torino, è uscito al 62' sostituito da De Marzi per una distorsione alla caviglia destra.