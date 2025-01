Buba Sangarè senza pace: gioca in Primavera e si fa male

ROMA - Rimpianti e sfortuna. Perché c’è l’ennesimo infortunio da registrare, stavolta capitato a Sangaré, colpito duro da un avversario tra il ginocchio sinistro e l’anca e sostituito in corsa da Marchetti. La baby Roma, priva di tre tenori come Mannini, Misitano e Graziani, si deve accontentare di un pareggio per 1-1 contro il Monza al Tre Fontane: Nardin, per l’occasione capitano e al primo gol in Primavera, ha sbloccato la contesa di testa a inizio ripresa (assist di Romano), poi Troise ha rimesso la gara in equilibrio. La squadra di Falsini resta in testa alla classifica, ma deve fare i conti con l’aggancio del Sassuolo, lassù a quota 40 punti.