Moviola AZ Alkmaar-Roma 1-0: l'arbitro Peljto perdona troppo Goes. E su Dybala...

Peljto: 5,5

Il bosniaco detta la classica linea europea, ma i cartellini vengono gestiti in maniera differente. Al 19' Dovbyk colpisce involontariamente Goes, il sangue dal labbro potrebbe ingannare, ma dal replay si nota che è uno scontro fortuito. L'impatto è duro perché i due sin dall'inizio non avevano usato le buone maniere. Peljto sbaglia proprio nella gestione del giovane olandese, ammonito soltanto al 19' della ripresa dopo vari scontri coi giocatori giallorossi. La marcatura asfissiante e spesso al limite colpisce anche Dybala al 12' della ripresa: l'argentino scappa via, la trattenuta sulla spalla è abbastanza netta, poteva starci il calcio di rigore, ma l'arbitro è vicino e fa segno che non c'è nulla. Di sicuro con un giallo estratto prima Goes avrebbe giocato probabilmente con meno foga. L'altro episodio dubbio è avvenuto qualche minuto prima, con Kone a terra dopo uno scontro con Koopmeiners: il centrocampista dell'Az mette soltanto la gamba al momento del tiro, il francese colpisce l'avversario calciando. Nessun fallo su Angeliño al momento del gol dei padroni di casa, lo spagnolo - sugli sviluppi di una rimessa sulla trequarti avversaria - va giù troppo facilmente. Regolare la posizione di Parrott, Celik tiene in gioco tutti.