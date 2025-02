Retroscena Totti e Salah: "Li ho trovati nudi in doccia a palleggiare"

ROMA - Tra le coppie più ricordate della storia della Roma, c'è quella formata da Francesco Totti e Mohamed Salah, compagni in giallorosso tra il 2015 e il 2017. Un forte legame in campo e anche fuori, che i tifosi ricordano con affetto. E proprio su questa speciale coppia Emanuele Marra, ex preparatore atletico del club giallorosso, ha svelato alcuni divertenti aneddoti.