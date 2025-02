Pisilli e Saelemaekers cuori d'oro, il gesto che emoziona per la figlia di Laura Pausini

Paola Carta, figlia di Laura Pausini e del chitarrista Paolo Carta, compie oggi 12 anni. La mamma, che in genere è molto riservata sui social per quanto riguarda la bambina, ha però pubblicato un paio di video davvero emozionanti. Paola è tifosissima della Roma (come il papà, la mamma è invece milanista) e per il suo compleanno la società giallorossa le ha spedito una maglia del suo idolo, Saelemaekers, con dedica, e un video di Pisilli, un altro mito della ragazza. Laura Pausini ha pubblicato sui social sia il momento del regalo sia quello del video, poco prima della torta, ed è stato impossibile non emozionarsi nel vedere la felicità di Paola tutta colorata di giallorosso.

