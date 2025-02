Diciannove anni fa l'infortunio shock di Totti: sapete cosa fa oggi Vanigli? La risposta virale

Ogni 19 febbraio il suo nome torna di prepotenza su Google. Perché qualcuno ricorda l'infortunio shock di Francesco Totti contro l'Empoli e quindi si torna a cercare Richard Vanigli. Poco importa che in varie interviste Vanigli abbia sempre dichiarato che non voleva far male a Totti e si sia chiarito con lo stesso Francesco: le nuove generazioni lo cercano e sarà così anche il prossimo anno quando saranno trascorsi 20 anni da quell'infortunio che stava per costare a Totti il Mondiale. Ma cosa fa oggi Richard Vanigli? L'allenatore. È nello staff di Cristiano Lucarelli, ha lavorato alla Ternana e al Catania e al momento sono fermi.

Totti, l'infortunio e Sanremo: cosa è successo nel 2006

L'infortunio di Totti all'Olimpico ebbe molta eco non solo per l'urlo di dolore di Francesco in campo, ma anche perché tutto si incastrava in un periodo fortemente mediatico. La Roma di Spalletti che centrava il record delle 10 vittorie di fila, il Mondiale poco distante e Ilary Blasi, moglie di Totti, all'aeroporto per andare a Sanremo con il piccolo Cristian in braccio, di pochi mesi, richiamata in fretta e furia a Villa Stuart per assistere il marito che poco dopo sarebbe stato operato. Il resto è storia.