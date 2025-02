Rui Barros, la provocazione ai tifosi della Roma prima della sfida con il Porto: “Niente di speciale…”

La qualificazione della Roma agli ottavi di Europa League contro il Porto passa tutta per l'Olimpico, dove i giallorossi non perdono - tra coppe e campionato - dal 2 dicembre scorso, quando vinse 2-0 l'Atalanta. Sarà inevitablmente un Olimpico in versione fortino, bolgia pura per sfruttare il fattore casalingo ed eliminare i portoghesi. Che però, stando alle parole dell'ex Juventus Rui Barros, non dovrebbero temere il tifo giallorosso: "Niente di che", ha sentenziato ai microfoni ufficiali del Porto. "È sempre stato speciale giocare contro la Roma, soprattutto all'Olimpico. Non è che ci sia un’atmosfera molto forte, puoi sentire il supporto per la squadra, ma non è così speciale da farti paura di giocare in questo stadio", ha aggiunto. Dichiarazioni che potrebbero infiammare ancora di più il tifo dei sostenitori della Roma questa sera.