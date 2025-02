Roma, la maturità di Dybala

Da quando è arrivato Ranieri molto è cambiato anche in lui: ha smesso di pensarsi altrove, di sognarsi a Madrid o Barcellona, là dove il livello gli è più familiare: l’Arabia non lo merita. L’adesione alla Roma è diventata così totale e non solo sul campo.

Nelle occasioni in cui Ranieri ha permesso a Pellegrini di recuperare la serenità perduta, Dybala si è assunto alcuni compiti di Lorenzo che con grande senso della squadra, del ruolo e della Roma si è adeguato, facendo un piccolo passo indietro. Da capitano vero, gente seria.

Dybala è stato l’uomo della partita e del passaggio agli ottavi, ha allungato la vita alla Roma e all’uscita ha meritato un coro che negli ultimi anni l’Olimpico aveva riservato soltanto a Totti e Mourinho.

Roma-Porto è stata dunque Dybala, ma anche Mancini su Samu, Koné ovunque (superbo per presenza nel primo tempo), le incursioni di Angeliño, i sacrifici di El Shaarawy e Shomurodov, l’equilibrio garantito da Pellegrini e Paredes. È stata una Roma superiore ai portoghesi anche se in alcune occasioni si è abbandonata alla distrazione.

Oggi il sorteggio potrebbe consegnarci un derby in chiave europea. Quasi me lo auguro: ma soltanto per avere la certezza di trovare una romana nei quarti.

Se poi il destino le spingesse avanti entrambe...