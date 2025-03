Incredibile, un tifoso dell’Athletic Bilbao canta “Grazie Roma” all’Olimpico

“L’ambiente dell’Olimpico? Ci piace giocare in stadi così, è bello. Spero non ci siano incidenti, spero non accada nulla e che chi verrà allo stadio possa godersi la partita senza problemi”. Parole di Ernesto Valverde, l’allenatore dell’Athletic Bilbao, pronunciate prima della sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Le speranze del tecnico sono diventati reali. Basta vedere quello che è successo a fine partita, dopo il gol di Shomurodov, perché la grande festa dei tifosi giallorossi ha coinvolto anche i sostenitori spagnoli, ammaliati dal calore e dalla passione dello stadio.