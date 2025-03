Ranieri torna a parlare dopo la sconfitta della Roma contro l' Athletic Bilbao in Europa League , che ancora brucia per come è arrivata. Il tecnico giallorosso ha rivisto le immagini dell'intervento di Hummels e ha cambiato idea : non era da rosso nemmeno per lui. Ma adesso bisogna guardare avanti. C'è una scalata verso l'Europa da proseguire in campionato, domani c'è il Cagliari all'Olimpico . Ecco tutte le parole dell'allenatore in conferenza stampa.

Ranieri sui gol da calcio piazziato

“Noi stiamo marcando a uomo, avevo predisposto degli uomini alti tipo Dovbyk, Cristante e Hummels per controbattere l’abilità dell’Athletic Bilbao, ma questo non è stato possibile, tutto qui”.

"Dybala non è al top, ma è sempre un punto fermo"

“Dybala non è al 100 %, per me è sempre un punto fermo anche per il prossimo anno. Un giocatore che quando sta bene è una Roma differente. L’ho detto, lo ribadisco e lo sottoscrivo. Dybala quando sta bene vale il prezzo del biglietto, perché quando sta bene fa delle giocate che altri non hanno”

Ranieri: "Hummels è molto dispiaciuto, ora dobbiamo reagire"

“Hummels si è scusato subito con la squadra, con tutti, è molto dispiaciuto. Come sta la squadra? Lo vedremo domani. Io reagisco subito, chiedo a loro di reagire. Quello che è stato fatto in bene o in male va dimenticato e dobbiamo stare sul pezzo. Il Cagliari è una squadra quadrata e ben guidata. Il Cagliari è una squadra che deve salvarsi, verrà qua con il coltello tra i denti, è una squadra che va diretta, che gioca molto in verticale, e dobbiamo saperlo”.

Ranieri ancora su Dovbyk: "Se si è arreso ne ho altri 25..."

“Noi abbiamo un modo di giocare aggressivo, con determinazione. Io gli ho detto: ‘Io penso alla prestazione, tu pensi al gol. Se tu pensi alla prestazione e mi fai una prestazione fatta bene e non segni, uno ci può passare sopra. Ma se tu non mi fai una buona prestazione e non segni, allora comincio a pensare. Io quello che chiedo ai ragazzi è la prestazione, poi so che non posso stare sempre al 100 %. Poi sono io a dire, va bene quel 70 % è utile per la squadra, o sennò cambio come sto facendo. Ma se tu non mi dai né la prestazione né il gol, mi lasci l’amaro in bocca. Deve lottare, come lottano tutti quanti. Si è arreso? Non credo, ma me lo deve dimostrare in tutto, anche in allenamento. Altrimenti ho altri 25 giocatori che vogliono giocare”.

Ranieri sul nuovo allenatore: "Non cambio idea"

“Nuovo allenatore? Ma se ci fosse qualcosa vi pare che verrei a dirvelo? Mi sembra prematuro, aspettate la fine del campionato e saprete chi ha scelto il presidente. Io non cambio idea. Adesso il focus deve essere su queste 10 partite, è la cosa più importante per tutti. Giochiamocele alla morte dando tutto quello che abbiamo e poi raccoglieremo i punti che sapremo meritarci”

"Dovbyk deve decidersi"

“Dovbyk l’ho cambiato quando ho ritenuto giusto cambiarlo, perché ho visto che continuavano ad attaccare fin troppo, per cui mettendo Soulé ho dato più struttura a tutta la squadra. Ho lasciato Dybala perché mi poteva fare da punto di riferimento avanzato, cosa che non riusciva a farmi Dovbyk. Mi aspetto tanto da lui, deve decidersi, deve reagire, deve far vedere che tipo di giocatore è. Io credo in lui, ma lui deve credere in noi. È un dare e avere”.

"Koné e Pellegrini impegnati poco? Nessun problema per me"

“Koné e Pellegrini poco impiegati in questi 180 minuti? Capisco che per voi fa notizia, ma io ho a disposizione 26 giocatori, l’allenatore ne può cambiare 5, per voi fa notizia, per me è una plusvalenza perché mi dà la possibilità di cambiare in corsa. Andavamo lì a giocare contro una squadra che sapevamo ci avrebbe attaccato, avevamo bisogno di determinati giocatori. Poi certo dopo 10 minuti salta tutto e giocoforza non si può più fare strategicamente quello che uno aveva in mente. Sono giocatori fortissimi, che sono nella mia mente per fare forte la Roma, per cui non c’è nessun problema per me”.

Ranieri sul rosso a Hummels: "Ho rivisto le immagini"

A breve parla Ranieri, ampio turn over con il Cagliari

“Io avevo fatto quella dichiarazione perché avevo visto le immagini dal telefonino, non avevo visto bene la dinamica. Io penso che ci possa stare l’espulsione, ma forse è un pochino forzata nel senso che non ci sono tutti e quattro i parametri per dire, è una chiara occasione da gol. Io credo che sia stato un po’ severo, la poteva dare come poteva dare il giallo. Una partita particolare come Bayern Monaco-Real Madrid, dopo 10’ avrebbe dato il giallo e nessuno si sarebbe scandalizzato. Questo è quello che penso, pazienza io Turpin lo vorrei sempre, non è andata nel verso giusto, siamo amareggiati, ma questo è il calcio, non facciamo vittimismo e andiamo avanti”.

Mancano ormai pochi minuti alla conferenza stampa di mister Ranieri. Il tecnico sta studiando un ampio turn over per la sfida con il Cagliari. A centrocampo dovrebbero tornare Koné e Pellegrini.

Nicola in conferenza su Ranieri e Hummels

Anche il tecnico del Cagliari Nicola ha parlato di Ranieri e del rosso a Hummels alla vigilia di Roma-Cagliari: "Da quando è arrivato Ranieri - le parole dell'allenatore rossoblù - la squadra ha cambiato marcia, e lotta per altri obiettivi. In Coppa aveva un avversario tosto, anche la Roma ha qualità e gli errori li possono fare chiunque, anche campioni come Hummels. Noi giocheremo in uno stadio importante e contro una squadra di livello".

Ranieri parla alle 13

La conferenza stampa di Claudio Ranieri a Trigoria è prevista alle ore 13. C'è grande attesa per le parole del tecnico giallorosso.

Roma-Cagliari si gioca alle 16

La partita Roma-Cagliari, inizialmente prevista alle 15, è stata posticipata di un'ora per la concomitanza con la Maratona di Roma, in programma domani mattina

