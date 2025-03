Dovbyk non giocherà contro il Belgio stasera: il motivo e come sta 

ROMA - Uno stop improvviso, Artem Dovbyk non giocherà stasera nella gara di Nations con la sua Ucraina contro il Belgio. Il match in scena a Murcia, in Spagna, perde così uno dei grandi protagonisti. L’attaccante della Roma è stato fermato nelle ultime ore da un attacco influenzale. Niente di grave dunque. A breve tornerà a disposizione. E forse questa per la Roma non è neppure una pessima notizia, visto che Artem avrà l'occasione di riposarsi.