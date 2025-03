Shomurodov sbaglia un rigore ma l'Uzbekistan vince e si avvicina al Mondiale

Eldor Shomurodov protagonista in negativo nel primo tempo della sfida con il Kyrgyzstan , ma il suo Uzbekistan vince ugualmente una partita importantissima in chiave qualificazione al prossimo Mondiale , in programma nel 2026. L'attaccante della Roma , che ha trovato spazio e continuità con Ranieri in panchina, ha sbagliato un calcio di rigore poco dopo l'espulsione che ha ridotto i diretti avversari in dieci uomini.

Shomurodov, l'Uzbekistan vince ma l'attaccante della Roma sbaglia un calcio di rigore

Errore indolore per Eldor Shomurodov, che ha fallito il penalty concesso all'Uzbekistan al minuto 26 della prima frazione del match con il Kyrgyzstan, utile per consolidare il secondo posto nel girone di qualificazione al Mondiale 2026. Rigore sbagliato sul parziale di 0-0, ma i padroni di casa sono riusciti ugualmente a sbloccarla al 40' con Alizhonov, andando negli spogliatoi in vantaggio di un gol e di un uomo, in virtù del rosso rifilato a Datsiev al 24'. Nella ripresa, gestione da parte della selezione uzbeka, che va soltanto vicina al raddoppio. Finisce 1-0 al Milliy Stadium di Tashkent, con l'Uzbekistan che vola a quota 16 e tiene a debita distanza gli Emirati Arabi Uniti. L'attaccante della Roma, che insegue l'Iran nel gruppo A, avrà modo di rifarsi, considerando che è ormai un autentico punto di riferimento per la sua nazionale, come testimoniano i 41 gol realizzati in 79 apparizioni, dal 2015 ad oggi. E adesso, la storica qualificazione al Mondiale è più vicina: bastano 4 punti nelle ultime tre partite in calendario per staccare il pass per il prossimo Campionato del Mondo.