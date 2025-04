Compleanno Pruzzo, gli auguri social di Bruno Conti fanno ridere tutti: "I baci..."

Roberto Pruzzo oggi ha spento 70 candeline. Un traguardo importante per il miglior bomber della storia della Roma dopo Francesco Totti. L’affetto del popolo giallorosso è enorme. A fargli gli auguri però ci hanno pensato anche gli ex compagni di squadra, in primis Bruno Conti, che con Pruzzo ha giocato sia nella Roma (vicendo uno scudetto) che nel Genoa.