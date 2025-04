Incidenti derby, la Roma non ci sta: il comunicato del club giallorosso

ROMA - Continuano a tenere banco gli scontri tra la polizia e i tifosi biancocelesti nella zona di Ponte Milvio prima del derby tra Lazio e Roma, disputato ieri (domenica 13 aprile) allo Stadio Olimpico. Le forze dell'ordine hanno effettuato delle cariche dopo un tentativo, da parte dei tifosi biancocelesti, di forzare un blocco. Una situazione tesa e complessa, per la quale è stato necessario anche l'intervento di idranti e lacrimogeni per sedare gli animi. Sugli scontri si è espressa in maniera netta la Roma che ha condannato con forza ogni forma di violenza.