Papa Francesco, tra i possibili successori c'è il cugino di un ex Roma: sarà al Conclave

ROMA - Con la sede vacante, chi prenderà il posto di Papa Francesco? "Il dubbio alimenta il mistero, senza il quale non esisterebbe la fede", dice il personaggio di Ralph Fiennes in “Conclave”, film dello scorso anno Premio Oscar per la miglior sceneggiatura. E se l’Academy avesse saputo del fortuito incrocio di date, forse gli avrebbe assegnato anche quello per il miglior tempismo. Il lungometraggio di Edward Berger si apre con un sermone del cardinale Lawrence che elogia l’importanza del dubbio perché "la certezza è nemica dell’unità, la fede è viva perché cammina mano nella mano con il dubbio, se ci fosse chiarezza non servirebbe la fede". E di misteri e dubbi, anche fuor di metafora cinematografica, ce ne sono molti in questi giorni in Vaticano.