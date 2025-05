Dan Friedkin torna a Roma: cosa succederà adesso

ROMA - L’arrivo di Dan Friedkin nella Capitale dopo un anno di assenza porterà inevitabilmente a una stretta su diversi temi che riguardano il mondo romanista. In primis sul discorso che più interessa alla tifoseria: chi sarà l’allenatore che prenderà in mano la gestione della squadra al termine della stagione e che la guiderà nel prossimo progetto triennale. Claudio Ranieri affiancherà il volto nuovo del Fulvio Bernardini dalla prossima estate, sarà una figura di riferimento quando ne avrà bisogno, oltre che senior advisor della proprietà. Dan Friedkin al Fulvio Bernardini è pronto a prendere la decisione definitiva sui candidati ancora in corsa, la stretta è attesa tanto dai tifosi quanto dagli addetti ai lavori all’interno di Trigoria che negli ultimi giorni hanno cominciato anche la preparazione del periodo estivo. Quindi come organizzare il precampionato prima nel centro sportivo e poi all’estero (in ballo resta il ritiro a Burton upon Trent, nel centro federale inglese che ha ospitato i giallorossi anche la scorsa estate con De Rossi), e le amichevoli contro club minori italiani e contro squadre internazionali in giro per l’Europa.