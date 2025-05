Roma, il Conclave a Trigoria

Non nego che abbiamo sperato fino all’ultimo che un’indicazione in tal senso giungesse addirittura dal Cielo. Ma niente: ciccia.

A Trigoria stanno confrontandosi da mesi extra omnes: i soli nomi usciti dalla cappella romanista sono quelli di chi non ha mai fatto parte della lista. Due in particolare: prima Stefano Pioli e poi Max Allegri, da noi del Corriere continuamente esclusi. Purtroppo, aggiungo, in particolare il secondo. Ranieri ha anche segato Montella, a voce.

Confessata l’occasionale “impotenza informativa” (ma non è ancora detta l’ultima parola) che ha contagiato altri specialisti del mercato, ammetto che Ghisolfi e Ranieri, più volte sfruculiati, sono stati bravissimi a nascondere le cose, talvolta perfino a sé stessi.

Da Trigoria, sempre da quel posto negato agli umani, hanno fatto sapere informalmente che il prossimo tecnico sarà un nome importante. Quelli contattati - e a noi noti - sono stati Gasperini, Emery, Fabregas e qualcuno ha aggiunto Palladino, anche se il suo procuratore smentisce qualsiasi avvicinamento a Raffaele che ha peraltro allungato di un anno con la Fiorentina.

Sono anch’io straconvinto che la guida della prossima Roma sarà davvero un big. Con o senza Champions. Perché non sarebbe divertente nemmeno per la società, oltre che per la tifoseria, ritrovarsi con una figura mediocre in panchina dopo quello che portò alla Roma Mourinho e ha fatto in questi mesi Papa Claudio da Testaccio.

PS. Saluto i tanti professionisti accostati erroneamente alla Roma (non da noi, spero che questo ci venga riconosciuto): i cardinali Vieira, Montella, Mancini, Pioli, Allegri, Ancelotti (boom!), Sarri, Farioli, Di Francesco, Conte, Xavi, De Rossi. Emery, Fabregas e Gasp, come detto, la chiamata l’hanno ricevuta. E qualcuno anche più di una.

Il morale della favola è questo: se volete che un segreto non venga diffuso rivolgetevi a Ghisolfi e Ranieri, sono persone super riservate. Di riservate, fino a ieri, pensavo ci fossero solo le prognosi.