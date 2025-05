ROMA - Un brindisi per l’allenatore e per l’uomo, per il lavoro che ha fatto in questi mesi restituendo dignità alla Roma ma anche una squadra di valore sul mercato. Un brindisi per l’uomo, che ha accettato di rimettersi nuovamente in discussione a novembre per salvare la sua Roma da tecnico e poi aiutarla anche da futuro dirigente. Un brindisi a Claudio Ranieri, quello fatto ieri al Fulvio Bernardini dai dirigenti e dai dipendenti per la sua ultima partita in carriera, quella che tra l’altro decreterà il piazzamento finale della squadra tra il sogno Champions e la conferma Europa League. Dopo l’allenamento il tecnico è stato portato in una sala dove ad aspettarlo c’era mezza Trigoria, quella per intenderci dirigenziale e amministrativa: un brindisi, un lungo applauso per festeggiare e ringraziare Claudio, poi la consegna di una maglia celebrativa giallorossa con il numero delle sue panchine da allenatore. L’emozione di Ranieri, l’emozione anche di chi era lì e ha visto un romano e romanista dare sempre il massimo per il club, poi tanti sorrisi, le foto di rito e un breve discorso del tecnico che vuole chiudere in bellezza la sua carriera. Quella di domenica sarà la panchina numero 501 Serie A, si assaporerà il week end per renderlo indimenticabile: dalla conferenza di oggi alle 12.30, alla rifinitura e la partenza di domani, per poi svegliarsi domenica con l’agitazione e l’adrenalina dell’ultimo ballo. Il risveglio muscolare, il pranzo con la squadra, la riunione tattica e la partita: novanta minuti da vivere mantenendo i nervi saldi e pensando solo alla vittoria. Saranno attimi indescrivibili e che il tecnico spera di poter chiudere con i festeggiamenti per il quarto posto. «Ma noi non andremo in Champions - aveva detto Ranieri qualche giorno fa -. Ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juventus abbia più chances di noi». I bianconeri devono battere il Venezia per evitare il sorpasso giallorosso (che a sua volta deve conquistare i tre punti col Torino), la Roma deve fare il suo e poi tifare per Di Francesco e affidarsi anche alla scaramanzia pre match del suo allenatore.