Sunderland in Premier, festeggia anche la Roma: Le Fée ceduto per 24 milioni

ROMA - Ottime notizie per la Roma dall'Inghilterra: è scattato l'obbligo di riscatto di 24 milioni di euro (bonus compresi) per Enzo Le Fée. Il Sunderland, infatti, ha vinto in rimonta per 2-1 (gol vittoria arrivato al 95') la finale playoff della Championship contro lo Sheffield United conquistando la promozione in Premier League. Era questa la condizione principale (oltre ad un numero minimo di presenze, che era stato ampiamente già raggiunto) per certificare l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista francese da parte del club inglese.

Saluta il primo rinforzo per De Rossi firmato Ghisolfi

Arrivato come primo rinforzo della campagna acquisti 2024 firmata Florent Ghisolfi per 23 milioni di euro, è stato anche il primo a salutare la Roma lo scorso gennaio (in prestito) nella sessione di mercato invernale. Ora l'obbligo di riscatto che definisce il futuro di Enzo Le Fée. "Voglio restare al Sunderland l'anno prossimo, di sicuro. Lavoro da sei mesi per questo. Questa è la partita più importante della mia vita”, aveva dichiarato il venticinquenne alla vigilia della finale. Per la Roma arriva una plusvalenza che aiuta il bilancio (il pagamento sarà in due anni, con 12 milioni in arrivo subito nelle casse giallorosse) e fa guardare alla prossima campagna acquisti con più serenità.