Mancini e la richiesta a Ranieri sul nuovo allenatore: la frase svelata in conferenza

Mancini ringrazia Ranieri: "Una garanzia, dobbiamo ringraziarlo"

"È stato un girone di ritorno unico e che ci rende orgogliosi, ma al tempo stesso ci deve far riflettere sul girone d'andata - le parole del difensore mentre analizza la stagione della Roma in conferenza stampa -. Per arrivare a questi obiettivi dobbiamo fare un campionato più lineare. La squadra non si è mai disunita, dall’arrivo di Ranieri ci è scattato un clic e dobbiamo ringraziarlo così come dobbiamo ringraziare i tifosi a tutti i compagni. Siamo stati tutti uniti. Siamo arrivati quinti davanti a squadre che avevano tanti punti di noi. Il prossimo anno ci giocheremo il campionato, l’Europa League e la Coppa Italia. Ranieri una garanzia? Assolutamente sì. Quello che ha fatto da allenatore è sotto gli occhi di tutti ed è fantastico come ci ha preso, coccolati, bastonati e caricati. Sapere di avere una figura così dentro Trigoria nel ruolo che avrà è sicuramente importante. Mancava da tempo una figura così all’interno della Roma, siamo contenti che sia lui".

Mancini sul nuovo allenatore: "Siamo tranquilli"

Poi il retroscena sull'ultimo saluto della squadra a Ranieri: "L’abbiamo ringraziato definitivamente, e lui se li è presi tutti". E infine sul nuovo allenatore della Roma: "Ranieri ci ha già comunicato il nome? No, giuro. Noi non glielo abbiamo chiesto e lui non ce l’ha detto. Noi squadra siamo tranquilli sotto questo aspetto, ci sono le persone competenti a sceglierlo".