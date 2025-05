Roma, sfuma Fabregas: i retroscena e la decisione di Cesc

Il calciomercato riserva sempre delle sorprese ma stavolta, almeno in questo senso e su questo profilo, non dovrebbero esserci: non sarà Cesc Fabregas il prossimo allenatore della Roma. La chiusura del Como è netta e, ad ora, lo spagnolo (in questo momento in vacanza a Ibiza con la famiglia) non vuole forzare e strappare non solo il contratto, ma un accordo a 360 gradi con la ricca proprietà indonesiana che per prima gli ha dato fiducia come allenatore. Solo un'eventuale chiamata dell'Inter potrebbe eventualmente farlo vacillare e metterlo in difficoltà.