Roma, il retroscena di Ranieri: "Appena arrivato ai giocatori ho detto..."

PERUGIA - "Questa volta è vero, smetto". Claudio Ranieri conferma ancora una volta il suo ritiro dalla carriera di allenatore parlando al Teatro Cucinelli di Solomeo, in provincia di Perugia, in occasione del lancio dei 100 giocatori candidati per il Golden Boy , il riconoscimento assegnato da Tuttosport che premia il miglior calciatore Under 21 che gioca in Europa.

Ranieri: "I ragazzi avevano il morale sotto i tacchi"

"Passo dall'altra parte, vediamo se sarò capace - le parole di Ranieri -. C'è tanto da imparare e da fare. Ho tanta voglia di riuscire a fare qualcosa. Quando sono arrivato alla Roma i ragazzi avevano il morale sotto i tacchi e ho detto 'tirate fuori il bambino che avete dentro di voi'. Non siete così male come dice la classifica". Poi ancora sulla sua ultima esperienza alla Roma: "Io non sono uno psicologo o altro, cerco sempre di entrare in sintonia con i miei giocatori. Come allenatore ho sempre cercato di bilanciare: se non c'era atmosfera la creavo, se ce n'era troppa sdrammatizzavo".