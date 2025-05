Jovanotti e la battuta con la maglia della Roma al concerto: "Sei laziale? Che ci posso fare..."

ROMA - Tutto fa spettacolo, anche una maglia indossata sul palco per accendere il proprio pubblico. Jovanotti sta riscuotendo un grande successo con il suo nuovo tour che è arrivato anche nella Capitale. Il cantante ha avuto modo di ospitare al PalaJova tanti calciatori ed ex calciatori, tra cui l’ex bandiera della Roma Daniele De Rossi .

Jovanotti canta con la maglia della Roma: il motivo

Il cantante sale sul palco con la maglia della Roma, un omaggio firmato dai giocatori, ma qualcuno nelle prime file storce il naso. A quel punto, Jovanotti inizia un dialogo con il suo fan della Lazio. “Tutti l’hanno firmata, che figata! Questa me la tengo! Tu sei laziale? E che ci possiamo fare? Mi hanno mandato quella della Roma… Io di calcio non ci capisco un c****!, mi piace guardare le partite, ma non sono mai stato tifoso. Mio padre era romanista, ma poi neanche tanto. Io sono un ciclista. Totti, De Rossi… una grande storia. Tu dirai Chinaglia… si certo. Chinaglia, sì sì, certo, io ero un pischello”.