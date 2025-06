Roma, quando arriva Gasperini: il ritiro e le prime decisioni da prendere

ROMA - Al la fine la separazione è stata molto più semplice di quanto si potesse immaginare: succede quando le persone si comportano con rispetto e delicatezza. Gian Piero Gasperini ha presentato le dimissioni all’Atalanta motivando la decisione con la necessità di vivere «una nuova sfida, anche se difficile». La famiglia Percassi ha compreso perfettamente l’esigenza e ha stracciato il contratto che lo legava all’ Atalanta fino al 2026. E ieri pomeriggio ha pubblicato un appassionato saluto sul sito del club. «Non potremo mai ringraziarla abbastanza per le emozioni che ci ha regalato - scrive l’Atalanta - e per le gioie che insieme siamo riusciti a regalare a Bergamo e ai nostri tifosi, andando oltre l’immaginabile. Dopo tanti anni trascorsi insieme abbiamo ritenuto doveroso rispettare la sua volontà di ricercare nuovi stimoli, ben sapendo che il nostro rapporto non si interromperà mai e che la reciproca stima non verrà mai meno».

Roma, accordo triennale con Gasp

La Roma invece lo aspetta a Trigoria per le firme sul contratto triennale, le foto celebrative, le varie formalità amministrative e soprattutto per la pianificazione dell’estate. La squadra, salvo pareri contrari di Gasp, comincerà la preparazione a Trigoria e poi, a inizio agosto, partirà per l’Inghilterra, dove si allenerà nel centro sportivo della nazionale inglese, il St. George Park di Burton. E’ ancora indefinito però il calendario delle amichevoli precampionato. L’organizzazione è un problema che riguarda molte società di Serie A, che hanno cambiato o stanno cambiando l’allenatore, ma per la Roma è particolarmente pressante perché prelude a un cambio totale di filosofia nel lavoro.

Gasperini a Roma in settimana

Gasperini in queste ore è segnalato a Parigi, dove è stato invitato ad assistere alle partite del Roland Garros. Sarà comunque a Roma entro mercoledì, quando parteciperà al matrimonio di Gianluca Scamacca. E’ probabile che alla fine della settimana comunicherà la data del raduno, previsto intorno al 10 luglio, e le prime richieste sul mercato: dopo l’incontro di Firenze con Friedkin, rivedrà Ghisolfi e Ranieri per fare il punto della situazione e magari valutare le prime operazioni in entrata e in uscita.

Gasperini, la diffidenza si è dissolta

Con il passare dei giorni intanto il vento della contestazione sembra essersi placato. Gasperini è pronto ad affrontare la diffidenza che pervade una parte del pubblico, perché è convinto di non aver mai mancato di rispetto ai tifosi della Roma. Pur sventolando fieramente la bandiera dell’Atalanta, fino all’ultimo scontro diretto che ha determinato i destini europei delle rispettive squadre, ha spesso parlato con ammirazione di una «piazza fantastica, trascinata da una passione incredibile». Anche per questo ha accettato l’offerta, dimostrando serietà e lealtà nei confronti dei Friedkin quando ha ricevuto la telefonata della Juventus che provava a a inserirsi nella trattativa: Gasperini è nato a Torino e ha allenato nove anni nel settore giovanile della Juve, nove anni proprio come quelli che ha trascorso all’Atalanta, eppure ha preferito rinunciare al ritorno a casa per lanciarsi nella missione Roma.

Gasp e il record di Liedholm

All’orizzonte già vede un traguardo prestigioso: essendo arrivato a 599 panchine in Serie A, conta di agganciare entro la fine del campionato un mostro sacro della storia romanista, Nils Liedholm, che è quarto nella classifica degli allenatori di ogni epoca a quota 635. Davanti a quel punto gli resteranno solo Carlo Mazzone (792), Nereo Rocco (747) e Giovanni Trapattoni (689). La sua speranza è di festeggiare il sorpasso con un grande risultato: la Champions League, che la Roma non raggiunge dal 2018.