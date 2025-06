Paredes al Mondiale per Club con il Boca? L'argentino pensa alla Roma e in diretta su Twitch...

Paredes-Roma, indizi sul futuro: una partita di beneficenza allontana il Boca e il Mondiale per Club

Dalle passioni all'infanzia in Argentina, fino alla vita di tutti i giorni. Di calcio si è parlato davvero poco nel corso dell'evento benefico organizzato su Twitch da Martín Pérez Disalvo, meglio conosciuto come Coscu, e Paredes, con l'obiettivo di raccogliere fondi per il piccolo Santino, bambino di sei anni che sarà sottoposto ad una delicata operazione a Singapore. Il campione del mondo ha raccontato alcuni episodi legati alla sua gioventù, per poi volgere lo sguardo all'immediato futuro e ai momenti che regalerà la prossima estate. "Quando mettiamo dentro la pagaia?", gli ha chiesto con un sorriso Coscu, dribblando appositamente le domande dei tifosi argentini sul Boca Juniors. "In vacanza, dopo la Nazionale", ha risposto senza particolari esitazioni il regista giallorosso, che ha risposto alla convocazione dalla nazionale di Scaloni per le qualificazioni per il Mondiale del 2026. Un primo indizio che esclude ulteriori impegni calcistici nel mese di giugno ed eventuali trasferimenti nella sessione extra di mercato dedicata alle squadre che partecipano al Mondiale per Club. Il 24 giugno, peraltro, lo stesso Paredes ha organizzato a Caseros una partita di baby soccer per Santino, con il ricavato che aiuterà la sua famiglia in vista dell'intervento chirurgico. Un evento che andrà in scena in pieno Mondiale per Club.