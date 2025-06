Gasperini nuovo allenatore della Roma, è ufficiale: le ultime news, i retroscena e i dettagli

ROMA - Adesso è ufficiale, Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato la nuova guida per i prossimi tre anni, un progetto che avrà come protagonista l'ormai ex tecnico dell'Atalanta che ha deciso di accettare l'offerta dei Friedkin per una nuova sfida dopo i nove anni vincenti a Bergamo.