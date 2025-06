Roma, caccia alla seconda punta: Riquelme ora è un’occasione

Il mercato della Roma rischia di cominciare con un nuovo direttore sportivo. La posizione di Florent Ghisolfi sembra infatti essere pericolosamente in bilico. Il responsabile dell’area sportiva arrivato la scorsa stagione dopo l’addio di Tiago Pinto è stato messo in discussione dalla proprietà Friedkin e presto potrebbero esserci novità importanti sul suo futuro. Già questo pomeriggio alle 12, n ella conferenza stampa di Gasperini, potrebbe arrivare il primo segnale: se Ghisolfi non dovesse essere accanto al tecnico o addirittura presente in sala, a quel punto le voci si farebbero certamente ancora più insistenti. E a proposito, si parla già del suo sostituto: sarebbe stato pre-allertato Frederic Massara, il diesse che ha terminato la sua esperienza al Rennes dopo una stagione e che ha un passato in giallorosso come diesse nel 2016. Non finisce qui: le novità potrebbero coinvolgere anche Lorenzo Vitali, General Counsel del club: anche lui sarebbe vicino a salutare la Roma per volere di Dan e Ryan Friedkin.

Roma, il mercato

A questo punto anche le strategie di mercato sulle quali sta ragionando Ghisolfi potrebbero subire pesanti cambiamenti. Una di queste riguarda un ritorno di fiamma per Rodrigo Riquelme che adesso ragiona sull’addio all’Atletico Madrid dopo una stagione più che deludente. Un anno fa era stata proprio la Roma ad averlo messo in crisi, Ghisolfi lo aveva seguito con grande interesse allacciando i contatti con l’entourage e chiedendo informazioni sul prezzo. Venticinque milioni la risposta dell’Atletico su quel ragazzo pieno di talento, ma tanto ancora inespresso. Adesso probabilmente ne vale 8-10 in meno. Per Gasperini non è certo la prima scelta per il ruolo di seconda punta, ma è anche consapevole che il fondo di mercato non può regalare spese pazze in più ruoli. Della serie: se il colpo arriva sul centravanti, per la seconda punta va cercata una soluzione a cifre accessibili.

Roma, attesa per Gudmundsson

La Roma monitora la situazione del venticinquenne, così come quella di Albert Gudmundsson che aspetta notizie dall’Islanda sulla trattativa tra il Genoa e la Fiorentina. Il diesse viola, come del resto anche la Roma, non intende acquistare il giocatore a titolo definitivo ma vorrebbe rinegoziare il prestito inserendo l’obbligo di riscatto a condizioni sportive ed extra. Valutazioni in corso anche dei giallorossi che hanno in testa tanti altri nomi per garantire a Gasp un rinforzo di qualità.

L'interesse per Lucumi

Come ad esempio Abde Ezzalzouli (20 milioni) e Paixão (almeno 30) destinato ad approdare in un grande club dopo la gavetta in Eredivise. La Roma lo ha affrontato diverse volte nelle ultime stagioni e ha lasciato il segno anche sulla dirigenza che lo sogna come rinforzo. La sensazione è che si scatenerà un’asta alla quale i giallorossi non potranno partecipare. Poco male, le idee a Trigoria non mancano per la trequarti ma anche per la difesa: De Cuyper piace a sinistra, Lucumi è l’obiettivo numero uno per il centrale e presto arriverà al Bologna la prima offerta ufficiale per il centrale. Chissà, magari inserendo una contropartita tecnica come Baldanzi.