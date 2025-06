Salvatore Foti corre da solo: “Mi manda Mourinho”

Si dice spesso che in questo mondo di eroi nessuno voglia essere Robin. Eppure quando incontri il vero Batman, come è accaduto a Salvatore Foti, aprire il quaderno degli appunti e mettersi all’ascolto nelle retrovie si trasforma in un’opportunità preziosa. «Mourinho mi ha telefonato il giorno di Natale del 2021. Per me era come Santa Claus. “Vuoi seguirmi?”, mi ha chiesto. Io ho accettato, ma gli ho detto “non posso fermar