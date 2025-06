Futuro Bove: i test fanno ben sperare

ROMA - Senza il riscatto, il 30 giugno sarà il suo ultimo giorno da tesserato della Fiorentina e da martedì 1 luglio tornerà ad essere un calciatore della Roma, di rientro alla base per fine prestito. Il futuro, invece, è tutto da scrivere ma le notizie che arrivano sono positive e confortanti per Edoardo Bove . Il centrocampista nelle ultime settimane ha sostenuto nuovi accertamenti che hanno dato tutti esito negativo: ci sono i presupposti per immaginare un suo possibile ritorno in campo, ovviamente all’estero , vista l’attuale normativa.

Bove lo scorso 1 dicembre aveva accusato un malore al 14’ del primo tempo di Fiorentina-Inter: arresto cardiaco, soccorsi in campo e poi via in ambulanza all’ospedale di Careggi. Due settimane dopo, Bove era stato dimesso dopo essersi sottoposto a intervento chirurgico per impiantare un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Negli ultimi mesi era andato in panchina a sostenere la Fiorentina con una speciale deroga.