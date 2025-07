Marracash, il regalo speciale della Roma dopo il concerto all'Olmpico

In assenza del calcio, il re degli stadi quest'estate è indubbiamente Marracash. Il tour negli stadi più importanti d'Italia, in un periodo dove c'è particolare incertezza attorno ai live, certifica ancora di più lo status del "King del Rap". Dopo la data zero a Bibione, c'è stato il Maradona di Napoli, l'Olimpico di Torino, la doppia data a San Siro e ieri sera è andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma, prima dell'ultima data, il 5 luglio a Messina. Un'accoglienza speciale nella Capitale, con anche un omaggio da parte della Roma.