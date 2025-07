Rivoluzione Roma, dal gruppo di Gasp allo staff medico: tutti i nomi nuovi

Roma, il gruppo di Gasperini dall'Atalanta

Dall’Atalanta, sono arrivati quattro collaboratori insieme a Gasperini. Erano anche seduti in prima fila in sala stampa durante la conferenza d’insediamento del capo, il 17 giugno. Il primo è Tullio Gritti, 66 anni, ex attaccante e storico vice di Gasp. L’altro assistente tecnico si chiama Mauro Fumagalli, 46 anni. Della spedizione fanno poi parte i due preparatori atletici: Domenico Borelli, 66 anni, è stato premiato dalla Figc nel 2024 come migliore specialista del settore in Serie A; Gabriele Boccolini, 39 anni, è brindisino di nascita ma si è formato con i giovani dell’Atalanta per poi salire di grado fino alla prima squadra. Ranieri ha suggerito a Gasperini invece di confermare l’allenatore dei portieri, Simone Farelli, che ha meritato apprezzamento per il lavoro compiuto con Svilar.

Roma, il nuovo staff medico

Ma le novità a Trigoria non sono finite. Domenica al raduno le visite mediche saranno seguite da un nuovo responsabile sanitario: l’ortopedico Andrea Billi, classe ‘56, in arrivo dalla federbasket dove si occupava della nazionale femminile, con un passato anche nell’atletica dove ha collaborato per qualche anno con il velocista olimpionico Marcell Jacobs. Nei primissimi Anni 90, gli ultimi della presidenza Viola, era già stato alla Roma, prima di vivere un’esperienza anche alla Lazio. L’altro medico che integrerà l’organico è invece il giovane Emiliano Coletta, 36 anni, di Latina, figlio dell’ex sindaco del capoluogo pontino che è stato anche calciatore della squadra locale. Coletta ha lavorato proprio nel Latina Calcio e ha svolto le stesse mansioni di medico sociale nel basket.

Roma, ecco i nuovi fisioterapisti

Volti nuovi, inoltre, nel settore dei fisioterapisti: dall’Atalanta, dove ha conosciuto Gasperini, entra lo spagnolo Guillermo Aladren Perez, già arricchito dalle esperienze con l’Udinese e con i russi del Rostov. Dall’Empoli invece la Roma ingaggia Claudio Patti, che nella capitale ha già ricoperto un incarico con la Primavera della Lazio, lasciata nel 2010.

Roma, ora tocca all'area scouting

L’ultimo tassello, unito alla promozione di Federico Balzaretti nel comparto della direzione sportiva, sarà il completamento dell’area scouting. Massara è già impegnato nella ricerca.