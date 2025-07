Mile Svilar rinnova con la Roma: è ufficiale. È la notizia che tutti i romanisti aspettavano da tempo. Svilar si lega alla Roma fino al 2030. Questo il comunicato del club giallorosso, arrivato alle 14 di oggi, 11 luglio: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Mile Svilar ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2030. L'estremo difensore – classe 1999 – è stato tra i protagonisti assoluti dell'ultima annata giallorossa, collezionando 16 clean sheet in campionato. Non solo, nel 2025 la porta romanista è rimasta inviolata per 11 volte, record nei big 5 campionati europei. Mile a fine stagione è stato premiato dalla Lega Serie A con il titolo di miglior portiere 2024-25. Con la maglia della Roma, dal 2022, Svilar conta 88 presenze in tutte le competizioni. Congratulazioni, Mile!". Svilar guadagnerà più di 3 milioni a stagione e nel suo contratto non c'è clausola rescissoria. "È quello che ho sempre voluto", ha confidato il portiere subito dopo la firma.