Paredes chiama Dybala al Boca, la risposta di Paulo non lascia dubbi: "Ti sosterrò ma..."

ROMA - Leandro Paredes corona il suo sogno e torna a giocare nel campionato argentino. Il centrocampista è stato presentato alla Bombonera, ricevendo un’accoglienza da brividi dai tifosi del Boca Juniors. Il giocatore ha anche parlato di Paulo Dybala con cui ha trascorso gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a Buenos Aires. “Dybala al Boca? Mi piacerebbe, per il giocatore di classe che è e per la persona che è. So che anche per lui sarebbe un sogno. Ovviamente non faccio le scelte per gli altri, ognuno ha la propria carriera e la propria vita. Se vorrà venire, sarà il benvenuto".