Roma, allenamento e pranzo di gruppo: Gasperini è carico

Le presentazioni

Prima di scendere in campo, il raduno si è aperto con un pranzo in famiglia. Lo ha voluto fortemente Gasperini per avere tutti e ventisette i giocatori riuniti per le presentazioni di rito. Ventisette e non ventinove, come risulta nelle convocazioni, perché Abdulhamid si aggregherà al gruppo il 20 luglio (per gli impegni prolungati con la nazionale) e perché Pellegrini rientrerà tra oggi e domani dopo essere stato sottoposto a una settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso. Il ritiro è cominciato con un bel piatto di pasta al pomodoro e il breve ma diretto messaggio del tecnico al gruppo. Presentazioni di rito e richiesta di massimo impegno da parte di tutti, già dai primi allenamenti, che saranno importanti per rimettersi completamente in forma prima di cominciare a spingere anche sulla parte tattica. Presenti – e presentati, naturalmente – anche i quattro collaboratori che hanno salutato l’Atalanta insieme al tecnico: il primo è Tullio Gritti, 66 anni, ex attaccante e storico vice di Gasp. L’altro assistente tecnico è Mauro Fumagalli, 46 anni. Due i preparatori atletici: Domenico Borelli, 66 anni, premiato dalla Figc nel 2024 come miglior specialista del settore in Serie A, e Gabriele Boccolini, 39 anni, cresciuto con i giovani dell’Atalanta per poi salire di grado fino alla prima squadra.

Il primo allenamento di Gasperini

Gasp è partito subito forte e il primo allenamento ha già dato qualche indicazione. La prima, naturalmente, è che la parte atletica sarà indispensabile per il suo gioco. Così il gruppo in campo ha lavorato sodo tra ripetute, affondi, esercizi per migliorare la resistenza, la forza e la velocità dei giocatori. Poi il lavoro con il pallone, nel quale sono stati coinvolti anche i portieri, per affinare il controllo, il dribbling, il passaggio e il tiro in porta. Sicuramente l’indicazione più positiva è arrivata da Dybala: dopo i controlli fisici e gli esami strumentali dei giorni scorsi, l’argentino ha svolto gran parte della seduta con il gruppo e gradualmente tornerà a lavorare sempre di più con i suoi compagni di squadra, per essere al top tra una decina di giorni, giusto in tempo per l’amichevole del 26 luglio in Germania contro il Kaiserslautern.

Il programma

Ieri allenamento singolo, già da oggi si comincerà a spingere con le doppie sedute: una al mattino intorno alle 10, l’altra nel tardo pomeriggio, sempre a seconda delle temperature. I giocatori ieri sono tornati a casa dalle rispettive famiglie, così faranno anche oggi, mentre domani e mercoledì probabilmente dormiranno al Fulvio Bernardini perché Gasp programmerà allenamenti al mattino presto, anche per svolgere le famigerate triple sedute. «Ma non è mai morto nessuno con i miei allenamenti», aveva dichiarato il tecnico scherzando nella conferenza di presentazione. La squadra è avvisata: sarà un ritiro di lavoro e sudore, di sacrifici che la ricompenseranno nel corso della stagione.