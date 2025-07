Roma, niente allenamento a Trigoria: Gasperini perde Salah Eddine infortunato

La Roma è tornata in campo per il secondo giorno di ritiro a Trigoria agli ordini di Gasperini, che ha dovuto registrare la prima defezione per infortunio sul campo. A 'sorpresa', seduta unica per i giocatori giallorossi, che hanno lavorato solamente in mattinata. Intanto novità sui biglietti per il test con il Kaiserslautern, primo credibile banco di prova in vista della nuova stagione.