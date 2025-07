Cene di pesce, riunioni a Trigoria e quei whatsapp: segreti e retroscena del rapporto tra Gasperini e Ranieri

Una sera d'estate al centro di Roma tra piazza Pasquino e Campo dei Fiori, una cena di pesce e due amici che si stanno diventando sempre più complici: Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini . Il nuovo allenatore della Roma e il nuovo Senior Advisor della famiglia Friedkin si stanno godendo appieno l'ambiente della Capitale, anche fuori da Trigoria, consolidando pian piano un rapporto importante per la società, per i tifosi, soprattutto, e anche per i giocatori. Risate, chiacchiere spensierate ma ovviamente anche spazio al lavoro: la cena all'Osteria Pirò, tra i locali preferiti di Daniele De Rossi, è stata anche l'occasione per fare un bilancio di questi primi giorni di ritiro estivo giallorosso.

Ranieri-Gasperini: le basi della Roma

I due si sentono quotidianamente su whatsApp e si scambiano messaggi per confrontarsi e aggiornarsi nel dettaglio su quello che c'è ancora da perfezionare tra ritmi, orari, sedute di allenamento, abitudini dei calciatori e la nuova ripartenza all'interno del Fulvio Bernardini blindatissimo. Gasperini infatti ha "corazzato" Trigoria: i calciatori devono pensare solo al lavoro e al sacrificio, all'insegna della concentrazione e della continuità dell'impegno che non deve mancare mai sul campo. Proprio per questo Ranieri è spesso insieme a lui e sta varcando quei cancelli che lo hanno visto crescere professionalmente e umanamente tanto quanto prima. Sir Claudio si è concesso solo una breve vacanza in Calabria e poi è tornato a lavorare per la Roma, insieme al tecnico di Grugliasco e al nuovo direttore sportivo Frederic Massara. L'esperienza e la competenza non mancano di certo. La "cura Gasp" è appena iniziata e la Roma riparte proprio da tre nomi e figure che assicurano le basi di una stagione che dovrà proverà a riportare i giallorossi al vertice della Serie A e non solo.