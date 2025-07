Con Gasperini la Roma corre anche sull'asfalto

L'adattamento dei giocatori a Gasperini

Mancini e Cristante già sapevano che sarebbe stata una preparazione dura. L’avevano sperimentata in tempi relativamente recenti all’Atalanta. Anche Dybala ed El Shaarawy, quando erano molto giovani, avevano assaggiato i sistemi di allenamento di Gasperini. Per altri, che pure erano stati allertati, è stato faticoso constatare la difficoltà di adeguamento ai nuovi ritmi. Per fortuna, quasi tutti erano arrivati al raduno in perfetto peso forma: pochi sgarri alla dieta durante le vacanze, come raccomandato dai nutrizionisti della Roma, hanno reso meno “dolorosi” i primi allenamenti. Da parte sua Gasperini già da un paio d’anni aveva adeguato i suoi metodi agli allenamenti al caldo: nel 2023 e nel 2024 la sua Atalanta aveva rinunciato al ritiro di Clusone e si era allenata nel centro sportivo di Zingonia. La presenza dei due preparatori di fiducia, Gabriele Boccolini e Domenico Borelli, ha reso più rapida e diretta la comunicazione con i calciatori, che arrivano comunque stanchissimi alla sera. Naturalmente anche i due collaboratori tecnici, Tullio Gritti e Mauro Fumagalli, sono a disposizione per ogni necessità: rispondono a domande, infondono coraggio, trasmettono messaggi.