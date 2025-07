Roma, El Aynaoui attaccato sui social: "Vogliamo Rios". Il calciatore disattiva i commenti

I commenti di alcuni tifosi

Il nome più caldo in casa Roma per rinforzare il centrocampo di Gasperini resta quello di Richard Rios, desiderio numero uno della società e dei tifosi giallorossi. Tra i nomi valutati dalla dirigenza figura appunto anche quello di Neil El Aynaoui, che alcuni tifosi hanno subito etichettato come indesiderato, finendo per riempire di commenti come "Resta in Francia vogliamo Rios" o "Non mettere piede a Roma" l'ultimo post del calciatore. Una serie di attacchi poco graditi che hanno spinto il centrocampista a disattivare i commenti.