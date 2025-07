Roma in chiusura per El Aynaoui: cosa cambia con Rios

El Aynaoui è sempre più vicino a vestire giallorosso. La Roma sta infatti chiudere l'affare con il Lens per il trasferimento del centrocampista marocchino. La trattativa ha subito un'improvvisa accelerata nelle ultime ore, arrivando a compimento nel pomeriggio di venerdì. L'accordo tra club è stato trovato per 25 milioni di euro bonus compresi , si attende lo scambio di documenti per l'ufficialità.

Cosa cambia con Rios

Il trasferimento di El Aynaoui in questo momento non complica la pista Richard Rios. I due calciatori non sono infatti alternativi e la Roma farà il possibile per portarli entrambi alla corte di Gasperini. Il club capitolino ha già da giorni l'accordo con il colombiano mentre sta ancora cercando la quadra con il Palmeiras.