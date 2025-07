Gualtieri sul nuovo stadio della Roma: "Avrà la curva più grande di sempre"

Il progetto stadio Roma e la capienza massima secondo Gualtieri

Questo è un progetto che va ben oltre il calcio. Il sindaco ha sottolineato come l’obiettivo sia anche quello di rigenerare l’intera area urbana: “Vogliamo che lo stadio faccia parte di una rigenerazione dell’area: il progetto prevede 6 ettari tra bosco e verde attrezzato, tutto fruibile dai cittadini, tra aree ludiche e passeggiate. Io penso che tutti stanno facendo il massimo. Roma Capitale si sta muovendo nel miglior modo possibile per sciogliere tutti i nodi. Abbiamo recuperato tutte le aree e vinto tutti i ricorsi. In parallelo, la società sta facendo tutti i sondaggi archeologici, che sono molto importanti. Stiamo parlando di un progetto che prevede 6 ettari tra bosco e verde attrezzato, fruibile ai cittadini, tra aree ludiche e passeggiate. Capisco che tutti stiano fremendo, ma i grandi progetti vanno preparati per bene. L'attesa verso la tappa finale appena saranno concluse queste verifiche, non sarà lunga. I posti dovrebbero essere 60mila, con una piccola possibilità di qualcosina in più, 60/62. Una capienza significativa, con possibilità di vedere la partita in maniera più ravvicinata”.