Roma, migliaia di tifosi in festa per i 98 anni del club

ROMA - È un compleanno speciale, il primo riconosciuto ufficialmente anche dalla Roma . Il 22 luglio il club festeggia i suoi 98 anni e i tifosi come ogni anno hanno deciso di ritrovarsi nel cuore della Capitale per festeggiare la mezzanotte in via degli Uffici del Vicario, prima sede storica del club. La partenza del corteo stavolta si è spostata dal Pantheon a Piazza Navona, ma lo spettacolo è stato lo stesso. Una marea di bandiere giallorosse hanno invaso la celebre piazza rendendo l’atmosfera suggestiva e affascinante anche per i tanti turisti rimasti increduli e sorpresi dalla scena. Migliaia di romanisti hanno riempito la zona, sempre nel rispetto dei monumenti della piazza, per celebrare il penultimo compleanno del club prima del centenario.

I Friedkin e il ritorno alle "vecchie maniere"

Stavolta, come detto, anche con il supporto della stessa Roma e dei Friedkin che a inizio giugno nella lettera aperta ai tifosi hanno introdotto le novità tanto attese. Il riconoscimento del 22 luglio e il ritorno graduale al vecchio stemma: "Siamo impazienti di celebrare con tutti voi la nuova stagione il 22 luglio, una data radicata nel cuore di generazioni di romanisti. Avvicinandoci al Centenario, vogliamo riaffermare il nostro impegno nell'onorare la storia, le tradizioni e l'identità della Roma. Il rispetto che dobbiamo ai padri fondatori è pari al rispetto che dobbiamo al sentimento dei nostri tifosi. Per questo, pienamente consapevoli del valore storico e del significato del 7 giugno 1927 quale fondazione dell'AS Roma, abbiamo deciso che il 22 luglio costituirà il nostro speciale giorno di festa: una pietra miliare annuale e un anniversario per tifosi e Società, uniti nel segno dell’orgoglio e dell’affetto per lo straordinario patrimonio storico dell’AS Roma".

Quanto allo stemma, che è stato già inserito a Trigoria, nello spogliatoio dell’Olimpico e sulla terza maglia che sarà presentata a fine agosto: "Siamo orgogliosi di annunciare la progressiva riappropriazione dello storico stemma ASR, un simbolo che incarna l'anima di questo Club. Questa decisione, presa con profondo rispetto per la nostra tradizione e in risposta ai desideri più profondi dei nostri tifosi, è un tributo all’identità della Roma. Riflette la nostra convinzione che i simboli di un Club contino, e che onorare le nostre radici sia essenziale per costruire il nostro futuro".

Una serata magica, di festa. Tanti i cori per la Roma, ma anche per Claudio Ranieri che ha rigenerato la squadra nell’ultima stagione riportandola fino al quinto posto in classifica. I tifosi fanno festa e sognano una Roma sempre più grande.