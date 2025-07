Quanto costa la terza maglia della Roma e quando farà il suo debutto in campo

La Roma ha lanciato il nuovo terzo kit della prossima stagione, una divisa - firmata da Adidas - che si ispira al verde e ai giardini della Capitale. Il bianco è il colore che campeggia su quasi tutta la maglia, ad eccezione dei dettagli verdi e gialli che impreziosiscono un completo davvero unico. Come si legge sul sito giallorosso, "il design riflette i colori e le atmosfere di questi spazi, offrendo un look fresco e distintivo per la nuova stagione . Il colletto e le iconiche tre strisce adidas sulle spalle in verde, il logo adidas Originals e il trigramma tradizionale “ASR” in un vivace color giallo a contrasto su fondo bianco, creano un impatto visivo forte e distintivo caratterizzato anche da un pattern che richiama le geometrie tipiche dei giardini all'italiana".

Il prezzo della terza maglia della Roma

Ma quanto costa la nuova divisa? La maglietta da gioco, quella in versione "Authentic", viene venduta sul sito della Roma e negli store ufficiali a 150 euro, cinquanta in più rispetto alla maglia non da gara, quella in versione "Replica". Il pantaloncino costa 40 euro, i calzettoni invece 23. La maglia gara per bambini invece ha un prezzo leggermente inferiore: 75 euro.

Quando verrà indossato il nuovo kit

Il nuovo Kit Third 2025/26 sarà indossato per la prima volta in occasione dell’amichevole del 26 luglio in programma in Germania al Fritz-Walter Stadion contro il Kaiserslautern.