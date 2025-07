Kaiserslautern-Roma, Dybala non è tra i convocati giallorossi: il motivo del forfait

KAISERSLAUTERN (Germania) - Non ci sarà Paulo Dybala nella Roma di Gian Piero Gasperini che oggi scenderà in campo, alle ore 18, contro il Kaiserslautern, al Fritz-Walter-Stadion in terra tedesca, nella terza amichevole estiva dei giallorossi. L'asso argentino, autore di un gol nell'ultimo test contro l'UniPomezia e di una doppietta contro il Trastevere, è assente dalla lista dei 22 convocati. Come filtra da Trigoria l'argentino non è infortunato, ma ha bisogno di una gestione fisica dopo i carichi di lavoro in allenamento degli ultimi giorni. Dybala peraltro è appena rientrato dall'operazione del marzo scorso.