Wesley, prime parole alla Roma e il retroscena su Dybala: "Mi ha chiamato e ho cominciato a gridare..."

"Sono molto contento di essere qui. Un onore indossare la maglia che hannoindossato giocatori come Cafu, Maicon: ispirazioni per me. Spero che qualcuno possa ispirarsi a me in futuro". Queste le prime parole di Wesley da calciatore della Roma . L'esterno destro, ultimo rinforzo del club giallorosso, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club: "I tifosi mi hanno mostrato grandissimo affetto, con tante persone giunte all'aeroporto alle sei del mattino".

Wesley: "Voglio vincere l'Europa League"

"Il centro sportivo della Roma è straordinario. Non vedo l'ora di vedere lo stadio". Wesley è convinto, ribadendo la sua decisione nell'aver scelto la Roma: "Lascerei di nuovo il Brasile per venire qui". Obiettivi chiari in testa per il brasiliano: "Voglio vincere l'Europa League e conquistare un posto per la Champions League". Grande impazienza da parte del giocatore per conoscere il nuovo allenatore: "Gasperini è un allenatore importante, non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui. Mi piace giocare largo in un 3-4-3".

Il retroscena su Dybala

Wesley ha svelato un retroscena riguardante Dybala, che lo ha contattato prima del suo arrivo: "Dybala mi ha mandato un messaggio, mi ha chiesto come stessi e dicendo che mi aspettava. Quando l'ho letto ho iniziato a gridare per la casa, dicendo a mia moglie: "Dybala mi ha scritto!". Mi ha detto di fargli sapere se avessi bisogno".