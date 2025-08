Roma, svolta storica sullo sponsor: comparirà durante la tournée

Una novità importante amplia gli orizzonti commerciali in casa Roma. La squadra giallorossa avrà infatti uno sponsor anche sui pantaloncini. A partire dal test contro il Lens, in programma domani al Bollaert-Delelis Stadium con calcio d’inizio alle 18, e poi ancora contro l’Aston Villa il 6 agosto e l’Everton il 9, la formazione di Gasperini sfoggerà infatti il marchio dell’Insurance Partner HDI Assicurazioni, già presente dalla stagione 2023-24 sul completo della squadra femminile in qualità di “First Team Partner”. Si tratta dell’inizio di un percorso di collaborazione inedito per i giallorossi, che potrebbe essere propedeutico anche in chiave futura e proseguire nel corso della stagione.