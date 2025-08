La bellissima dedica di una squadra spagnola a Totti e alla Roma: cosa c'è scritto sulla maglia

Cosa ci fa una maglia della Roma nella quarta serie spagnola ? Tutto a causa del Linares Deportivo , una squadra della Serie D in Spagna che ha deciso di dedicare la seconda maglia della prossima stagione ai giallorossi e a Francesco Totti . Nonostante i colori sociali siano il blu e il bianco, la squadra ha deciso di creare una maglia che rispecchi in tutto e per tutto l'anima giallorossa, cambiando persino i colori dello stemma e aggiungendo una patch particolare.

La maglia dedicata alla Roma e a Totti nella quarta serie spagnola

"Se tifi le grandi squadre anziché quella della tua città o della tua regione, non ti piace il calcio. Ti piace vincere": così recita la scritta integrata alla seconda maglia, citando la celebre frase di Totti. Il video dell'annuncio è stato in altrettanto modo un omaggio a Roma, al club e alla leggenda giallorossa: infatti ci sono le immagini dei monumenti più importanti, dal Colosseo alla Fontana di Trevi, alcuni gol di Totti, le coreografie dei tifosi a lui dedicate e poi i video delle esultanze del Linares Deportivo. La maglia ha già debuttato due giorni fa in un'amichevole pre campionato (partita vinta contro l'Albacete), con le immagini che immancabilmente sono arrivate anche in Italia e hanno fatto impazzire i tifosi della Roa.