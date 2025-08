I Top e Flop di Lens-Roma: Soulé in crescita, Wesley e El Aynaoui in ritardo

El Aynaoui 5,5 I calciatori del Lens, suoi ex compagni, lo hanno lasciato quasi sempre libero di pensare la giocata, ma il pallone dai suoi piedi è spesso partito con attimo di ritardo. Questione di ritmo e di intesa con i colleghi del centrocampo e dell’attacco, ancora da affinare. Qualche contrasto da mediano lo ha in qualche modo riabilitato almeno in fase difensiva, dove deve ancora entrare nei meccanismi del pressing. In più di una circostanza El Aynaoui si è alzato quando doveva abbassarsi ed è rimasto troppo schiacciato quando Koné, Celik e Soulé, quelli del suo stesso triangolo di campo sul centro-destra, avanzavano. È comunque uscito tra gli applausi del suo vecchio pubblico.

Wesley 5,5

Hanno detto “si presenterà tirato a lucido” visto che in Brasile non si è mai fermato nella prima parte dell’estate. Eppure Wesley non è ancora il terzino delle meraviglie per il quale la Roma ha speso 25 milioni di euro strappandolo a una ricca concorrenza. Tempo al tempo, questo è ancora solo calcio d’agosto. Però la scintilla che un po’ tutti si aspettavano a Trigoria non ha brillato nei due primi test contro Cannes e Lens. Le attenuanti dell’adattamento a un calcio, a delle metodologie, a dei movimenti e a un clima diversi gli vanno ovviamente concesse. Anche perché quando scatta in avanti, e lo fa costantemente essendo un laterale offensivo, continua a mostrare un potenziale inesplorato che, se saputo innescare, potrà trasformarsi in dinamite.

Dovbyk 5

È entrato a inizio ripresa ma anziché sfruttare gli ampi spazi lasciati dal Lens ha finito per farsi ingabbiare. Ha iniziato la preparazione più tardi degli altri a causa dei problemi cronici al ginocchio e per colpa di qualche fastidio muscolare, e questo è un alibi che non può essere sottratto dall'analisi del momento dell'attaccante ucraino. Le sirene del mercato e le gerarchie di Gasperini, che continua a preferirgli Ferguson, dovranno però indurlo ad accelerare su tutti i fronti. La Roma quest’anno non lo aspetterà per sempre.